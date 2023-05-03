Российский рынок алюминиевых оконных рам превысил 21%

Российский рынок алюминиевых окон превысил 21%, заметно потеснив ПВХ, сообщается на сайте Алюминиевой ассоциации.

По мнению эксперта по светопрозрачным конструкциям Алюминиевой ассоциации Александра Волокитина, переход на алюминиевый профиль «это такой же естественный технологический процесс, как замена кнопочного телефона смартфоном».

«Современная конструкция алюминиевой оконной рамы – это высокотехнологичное композитное решение, отвечающее всем нормам и требованиям по энергосбережению. Между несущими профилями находится соединительный элемент (терморазрыв), который препятствует проникновению холода и удерживает тепло. Таким образом, современное алюминиевое окно не уступает по теплотехническим характеристикам конструкциям из ПВХ, дерева и других материалов», — сказал он.

По его словам, у российского рынка большой потенциал.

Волокитин также добавил, что южные регионы России могут стать драйвером роста алюминиевых окон.

«Нам есть куда расти. Например, Кубани и Ростовской области можно присмотреться к опыту Испании, где 3/4 всех установленных окон – алюминиевые. Для более северных регионов релевантен пример Германии, где на алюминиевые окна приходится более 40% рынка. При этом они активно устанавливаются в холодной горной местности и на побережье с агрессивной морской средой», — сказал Волокитин.

Эксперт подчеркнул, что оконные системы из алюминия пропускают больше света, чем ПВХ, и идеально подходят для конструкций с большой площадью остекления. Кроме того, применение алюминиевого оконного профиля гарантирует высокие показатели тепло- и шумоизоляции.