Производитель микрочипов AMD завершил первый квартал с чистым убытком в $139 млн

Американский производитель микрочипов Advanced Micro Devices (AMD) получил чистый убыток в первом квартале (январь — март) 2023 года в размере $139 млн или 9 центов в расчете на акцию. Информацию об этом пресс-служба компании опубликовала на своем сайте.

В январе — марте 2022 года компания получила чистую прибыль на уровне $786 млн или 56 центов на акцию.

Скорректированная прибыль в первые три месяца 2023 года сократилась до $0,60 с $1,13 на акцию. Выручка упала на 9%, до $5,353 млрд против $5,887 млрд в 2022 году.

AMD планирует получить выручку по итогам второго квартала (апрель — июнь) на уровне от $5 до 5,6 млрд.

На прошлой неделе старший директор AMD по маркетингу игрового подразделения Саса Маринкович заявил, что стоимость и объем памяти видеокарт его компании лучше, чем у Nvidia.

Во второй половине апреля портал Tom написал об участившихся случаях поломки процессоров Ryzen 7000X3D от компании AMD. Устройства перегреваются и повреждают материнские платы. Причиной аномального поведения процессоров могут быть скачки напряжения.