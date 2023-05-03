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Росстат: доля малоимущих граждан России за 2022 год упала до нового минимума в 9,8%

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Denis Sinyakov/Reuters

После пересмотра данных аналитиками Федеральной службы государственной статистики (Росстата) доля малоимущих в России впервые в новейшей истории опустилась ниже 10% по итогам 2022 года и составила 9.8%. При этом прежняя оценка ведомства составляла 10,5%, сообщает РБК.

«Росстат представил уточненную оценку уровня бедности в России. Согласно новым данным статслужбы, в 2022 году за чертой бедности находилось 14,3 млн россиян, или 9,8% населения. Это на 1 млн человек, или 0,7 процентных пункта, ниже первоначальной оценки ведомства, опубликованной в марте 2023 года», — говорится в материале.

До этого наиболее близкие значения уровня бедности фиксировались 11 лет назад — в 2012 году. Тогда доля малоимущих граждан РФ составляла 10,7% (15,4 млн) от населения страны. Новый показатель оказался меньше на 1,2% (на 1,7 млн человек) значений за 2021 год, заключается в статье.

11 марта аналитики Росстата зафиксировали уровень бедности в России на отметке 10,5%. На тот момент, согласно оценке ведомства, в стране проживали 15,3 млн человек с денежными доходами ниже границы бедности. При этом в 2021 году этот показатель был выше — за чертой бедности в России тогда жили около 16 млн человек.

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