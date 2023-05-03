Глава МИД ФРГ Бербок: развитые страны могут выделить $100 млрд на защиту климата в 2023 году

Промышленно развитые страны могут выделить $100 млрд на защиту климата в текущем году. При этом власти Германии намерены увеличить свой вклад в финансирование улучшений погодных условий в мире как минимум до €6 млрд, приводит слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок ТАСС.

«Как промышленно развитые страны мы обязались ежегодно выделять на это (на борьбу с климатическими изменениями — «Газета.Ru») $100 млрд <....> Мы находимся на пути к тому, чтобы в этом году наконец достичь отметки в $100 млрд. правительство Германии обязалось увеличить свой вклад в международное климатическое финансирование как минимум до €6 млрд», — заявила Бербок в ходе выступления на на открытии международной конференции «Петерсбергский диалог по климату» в Берлине.

При этом она посетовала, что даже подобного объема финансирования не хватит для качественного улучшения погодных условий в мире и снижения выбросов углекислого газа в окружающую среду. Для достижения поставленных целей необходимо выделять «несколько триллионов» долларов. В то же время большая роль в финансировании подобных программ должна принадлежать Всемирному банку.

«Мы должны мобилизовать несколько триллионов на необходимые меры трансформации и адаптации к климатическому кризису. Вот почему речь также идет о мобилизации огромных частных средств. Мы хотим сделать климатическое финансирование неотъемлемой частью бизнес-модели Всемирного банка, чтобы мы могли обеспечить больше зеленых инвестиций», — заключила Бербок.

16 апреля агентство РИА Новости сообщило, что министры по климату, энергетике и окружающей среде стран «Большой семерки» заявили о своем намерении достичь цели повышения финансирования мер по борьбе с климатическими изменениями в размере $100 млрд ежегодно. Данную сумму планируется собирать ежегодно до 2025 года.