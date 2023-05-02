Reuters: Россия сократила экспорт СПГ в январе—апреле на 11% в годовом выражении

Россия в январе—апреле 2023 года экспортировала 10,5 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ). Это на 11% меньше показателя за январь-апрель 2022 года, сообщило Reuters со ссылкой на данные портала Refinitiv Eikon. При этом объем поставок СПГ в Европу остался на уровне прошлого года, следует из публикации.

По информации агентства, Россия поставила в Европу 6,4 млн тонн СПГ за рассматриваемый период, в то время как в Азию — 3,7 млн тонн. В январе—апреле прошлого года поставки топлива из России в Европу составили 6,4 млн тонн, а в Азию — 5,3 млн тонн, следует из публикации.

В апреле совокупный объем экспорта СПГ из России упал до 2,48 млн тонн (2,6 млн тонн в марте), из которых 1,2 млн тонн отгружено в Европу, добавляется в материале.

По данным Gas Infrastructure Europe, в апреле этого года поставки СПГ на рынок Евросоюза достигли рекордного за всю историю значения. За этот месяц терминалы СПГ в Европе отправили в газотранспортную сеть 12,073 млрд кубометров топлива.

По информации «Коммерсанта», по объему трубопроводного экспорта в Европу Россия в настоящее время находится между Алжиром и Азербайджаном.