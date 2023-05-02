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В Кремле прокомментировали новости о возможном дефолте в США

Песков заявил, что Россия внимательно следит за ситуацией с экономикой США

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Shutterstock

РФ в настоящий момент наблюдает за дальнейшей ситуацией с вероятным дефолтом в Соединенных Штатах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом представитель Кремля заявил во время брифинга с журналистами.

«Мы видим, что мировая экономика, американская экономика испытывает определенные проблемы: это высокая инфляция, продолжение инфляционных ожиданий достаточно на высоком уровне», — подчеркнул Песков.

По словам пресс-секретаря российского главы государства, руководство страны внимательно следит за происходящим в экономике США.

Также Песков обратил внимание, что информация о вероятном дефолте в США появляется не в первый раз.

«До сих пор они находили решения. Будем наблюдать внимательно и на этот раз», — резюмировал пресс-секретарь президента России.

Ранее глава Минфина Джанет Йеллен информировала, что США могут оказаться неспособны обслуживать госдолг из-за достижения лимита

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