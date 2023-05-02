Российским чиновникам хотят запретить владеть имуществом в недружественных странах

Российским чиновникам могут запретить владеть имуществом в недружественных странах. Законопроект с соответствующими нововведениями зарегистрирован и направлен председателю Госдумы.

В пояснительной записке к документу говорится, что он подготовлен в целях введения запрета отдельным категориям лиц иметь недвижимое имущество в иностранном государстве и на территории, совершающих в отношении РФ и российских юридических лиц недружественные действия.

Президент РФ Владимир Путин 5 января 2020 года предложил запретить лицам, занимающим «критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны» должности, иметь гражданство иностранных государств и счета в таких государствах, путем внесения соответствующих поправок в конституцию РФ. Это предложение было реализовано посредством внесения изменений в существующие нормативные правовые акты, но у этих лиц осталось право на владение недвижимым имуществом в иностранных государствах, напоминают депутаты.

«В сегодняшних реалиях введение такого запрета стало актуально как никогда. Агрессия коллективного Запада и его сателлитов по отношению к России и проявляемая ими русофобия в целом продолжают только усиливаться», — указано в пояснительной записке.

В частности, запретить иметь имущество в недружественных странах предлагается лицам, которые занимают госдолжности РФ и субъектов страны, включая президента, главы правительства, федеральных министров, судей, депутатов Госдумы и сенаторов.

Ранее депутаты Госдумы запретили чиновникам использовать иностранные слова, если их можно заменить русским аналогом.