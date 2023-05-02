Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российским чиновникам хотят запретить владеть имуществом в недружественных странах

close
100%
villacopab.com

Российским чиновникам могут запретить владеть имуществом в недружественных странах. Законопроект с соответствующими нововведениями зарегистрирован и направлен председателю Госдумы.

В пояснительной записке к документу говорится, что он подготовлен в целях введения запрета отдельным категориям лиц иметь недвижимое имущество в иностранном государстве и на территории, совершающих в отношении РФ и российских юридических лиц недружественные действия.

Президент РФ Владимир Путин 5 января 2020 года предложил запретить лицам, занимающим «критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны» должности, иметь гражданство иностранных государств и счета в таких государствах, путем внесения соответствующих поправок в конституцию РФ. Это предложение было реализовано посредством внесения изменений в существующие нормативные правовые акты, но у этих лиц осталось право на владение недвижимым имуществом в иностранных государствах, напоминают депутаты.

«В сегодняшних реалиях введение такого запрета стало актуально как никогда. Агрессия коллективного Запада и его сателлитов по отношению к России и проявляемая ими русофобия в целом продолжают только усиливаться», — указано в пояснительной записке.

В частности, запретить иметь имущество в недружественных странах предлагается лицам, которые занимают госдолжности РФ и субъектов страны, включая президента, главы правительства, федеральных министров, судей, депутатов Госдумы и сенаторов.

Ранее депутаты Госдумы запретили чиновникам использовать иностранные слова, если их можно заменить русским аналогом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях