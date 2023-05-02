В Германии допустили дефицит 7 млн работников в стране к 2035 году

Министр труда и социальных дел ФРГ Хубертус Хайль спрогнозировал дефицит рабочей силы в Германии при отсутствии незамедлительных мер. По его прогнозу, нехватка рабочей силы может составить 7 млн человек к 2035 году. Об этом написала газета Financial Times.

«Через 12 лет экономике Германии «будет не хватать 7 млн работников, что может стать препятствием на пути развития нашей экономики», — цитирует ТАСС заявление Хайля.

Правительство Германии подготовило законопроект, который существенно облегчает привлечение мигрантов на вакантные места. В соответствии с ним, от мигрантов больше не будут требовать наличия германского профессионального образования. Кроме того, власти будут помогать приезжим интегрироваться в германское общество. Второй законопроект, который представляется на рассмотрение властей, позволит иммигрантам не отказываться от паспорта своей страны при получении гражданства ФРГ.

28 февраля ТАСС со ссылкой на МВД России сообщил, что в России могут ограничить срок временного пребывания иностранцев 90 днями в пределах календарного года.