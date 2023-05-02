Эксперт Ачкасов спрогнозировал падение индекса доллара на 20%

Индекс доллара, отражающий курс доллара к корзине валют шести стран, уже через один-два месяца может пробить вниз уровень в 100 пунктов, а общее падение показателя может составить 20%, заявил РИА Новости управляющий директор, M.I. Achkasov & Co Максим Ачкасов.

Ранее аналитики Bank of America в обзоре для клиентов сделали вывод, что доллар вошел в свой четвертый многолетний негативный тренд за последние 50 лет.

«Коллеги из Bank of America, несомненно, правы <…> График указывает, что индекс может пробить психологический уровень 100 пунктов в ближайшие один-два месяца», — сказал Ачкасов.

Он отметил, что доллар может ускорить падение по мере достижения потолка госдолга США, что рискует произойти уже эти летом. По мнению эксперта, текущая ситуация для американской валюты уникальна из-за ускорившейся дедолларизации.

«Как низко он может упасть в этом цикле — невозможно предсказать», — подчеркнул Ачкасов.

По его словам, у падения доллара несколько причин: уменьшение интереса инвесторов к валюте из-за возможного понижения процентных ставок ФРС США и ожидаемая рецессия экономики страны.

«Таким образом, американская валюта может в рамках начавшегося цикла падения ослабеть на 20%», — добавил эксперт.

Ранее экономист, директор Института Нового Общества Василий Колташов заявил, что доллар периодически теряет свои позиции в разной форме, но говорить о его полном исчезновении через 5-7 лет пока преждевременно.