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Объем торговли России и Финляндии упал до минимума 1999 года

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Global Look Press

Товарооборот Финляндии и России упал до минимума 1999 года — ниже €150 млн. Такие данные представила старший экономист ‎Института Банка Финляндии по изучению развивающихся экономик (BOFIT) Хели Симола, написала газета «‎Известия».

По ее словам, в начале прошлого года Финляндия купила российских товаров на сумму более €1 млрд и продала соседней стране товаров на €380 млн. К концу 2022 года Хельсинки импортировали на сумму €150 млн, экспортировали товаров на €140 млн.

В последний раз такие низкие значения среднемесячного уровня экспорта и импорта между двумя странами фиксировали в 1999 году. Тогда оба показателя едва достигали €160 млн.

В глобальном товарообороте Финляндии Россия теперь занимает долю в 2,6%. На таком низком уровне показатель находился в 1940-х годах. При этом, как отметила Симола, «‌‎влияние санкций на финскую экономику было очень ограниченным».

Ранее 1 мая газета «Известия» со ссылкой на сообщение представителя посольства Российской Федерации в Хельсинки написала, что база некогда тесного сотрудничества между Россией и Финляндией почти полностью разрушена.

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