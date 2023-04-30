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FCG: уход зарубежных брендов спровоцировал рост стоимости одежды в России на 30%

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Валерий Мельников/РИА Новости

После ухода ряда иностранных fashion-компаний с российского внутреннего рынка розничные цены выросли в среднем на 30%. При этом объем продаж увеличился на 10-25%, сообщает Forbes со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Fashion Consulting Group (FCG).

«После ухода иностранных компаний продажи российской фешен-розницы выросли на 10-25%, а цены поднялись на 30% <....> В 2022 году продажи лидеров фешен-ретейла (магазины одежды группы компаний «Спортмастер», Gloria Jeans, Melon Fashion Group, Familia, Kari) выросли на 10-20%, у дисконтных сетей — на 15-25%», — говорится в материале.

По словам генерального директора FCG Анны Лебсак-Клейманс, цены на одежду, обувь и аксессуары по итогам прошлого года увеличились даже у бюджетных марок. На это повлияли несколько факторов. Среди ключевых — логистические трудности, проблемы с производством и повышением заработных плат персонала.

6 декабря преподаватель Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, эксперт рынка моды Виктория Башеева заявила, что доля контрафактной продукции в fashion-сегменте на российском внутреннем рынке постоянно растет. Если покупатель хочет модель бренда из новой коллекции, то он может оформить заказ и совершить покупку самостоятельно в других странах или заказать у персональных проверенных байеров, которые смогут доставить любую вещь. Иначе существует риск нарваться на подделку.

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