Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Платный въезд хотят ввести в Санкт-Петербурге

Власти Петербурга намерены сделать въезд в город платным
Партия «Единая Россия»

Санкт-Петербург может войти в число первых городов России, где введут платный въезд автомобилей в центр города. Об этом заявил спикер заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в интервью ТАСС.

По его словам, ввод такой платы обсуждается в данный момент на федеральном уровне, но решение пока не принято.

«Если будет проводиться эксперимент, я бы настаивал на том, чтобы Петербург был в него включен. Потому что есть мировой опыт, который показывает, что ситуация в городе может очень серьезно измениться в связи с платным въездом в центр», — отметил Бельский.

При этом он подчеркнул, что высказывает личную точку зрения. По его словам, введение платного въезда в город поможет улучшить логистику, снизит нагрузку на дороги, а значит, и на бюджет. Одним из главных плюсов такого проекта он называет экологическую обстановку в городе, считая, что такое решение поможет сократить распространение вредных веществ от машин в центре Санкт-Петербурга.

До этого власти Петербурга предложили ввести платные парковочные пространства во дворах для определенных категорий водителей.

Ранее сообщалось, что в Москве изменились парковочные тарифы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27693421_rnd_2",
    "video_id": "record::f2261129-4513-465b-b0b3-4ee2559f8466"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+