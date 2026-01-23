Платный въезд хотят ввести в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург может войти в число первых городов России, где введут платный въезд автомобилей в центр города. Об этом заявил спикер заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в интервью ТАСС.

По его словам, ввод такой платы обсуждается в данный момент на федеральном уровне, но решение пока не принято.

«Если будет проводиться эксперимент, я бы настаивал на том, чтобы Петербург был в него включен. Потому что есть мировой опыт, который показывает, что ситуация в городе может очень серьезно измениться в связи с платным въездом в центр», — отметил Бельский.

При этом он подчеркнул, что высказывает личную точку зрения. По его словам, введение платного въезда в город поможет улучшить логистику, снизит нагрузку на дороги, а значит, и на бюджет. Одним из главных плюсов такого проекта он называет экологическую обстановку в городе, считая, что такое решение поможет сократить распространение вредных веществ от машин в центре Санкт-Петербурга.

До этого власти Петербурга предложили ввести платные парковочные пространства во дворах для определенных категорий водителей.

Ранее сообщалось, что в Москве изменились парковочные тарифы.