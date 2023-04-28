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Песков заявил, что перспективы продления зерновой сделки не очень хорошие

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Кирилл Брага/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перспективы продления зерновой сделки не очень хорошие, часть договоренностей до сих пор не выполнена. Об этом он сообщил во время брифинга с журналистами.

Он уточнил, что российский лидер Владимир Путин получил от генерального секретаря Антониу Гутерриша письмо, которое он передал через главу МИД РФ Сергея Лаврова.

«Там есть обстоятельный набор аргументации… Но воз и ныне там. Вчера президент встречался с Гурьевым, это наш производитель удобрений. Он как раз рассказал, что дела обстоят, как и обстояли, никаких улучшений нет… Часть сделки, которая касается наших поставщиков, до сих пор не выполнена. Перспективы в этом плане не очень хорошие», — сказал представитель Кремля.

Накануне Путин заявлял, что от санкций на экспорт российских удобрений страдают развивающиеся рынки.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что решение по предложениям Гутерриша будет принято по итогам межведомственных консультаций.

До этого постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сообщал, что в настоящее время наблюдается немало проблем с выполнением российской части зерновой сделки. По его словам, с этим связана дальнейшая судьба соглашения.

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