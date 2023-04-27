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Минфин США ввел исключения из-под санкций для ряда операций с участием ФСБ России

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Global Look Press

Администрация США ввела исключения из санкций в отношении ряда операций с ФСБ России, связанных с получением документов по распространению продуктов информационных технологий, сообщается на сайте Министерства финансов США.

Согласно заявлению, генеральная лицензия также разрешает операции, необходимые для соблюдения правил и положений, находящихся в ведении Федеральной службы безопасности.

Ранее сообщалось, что сотрудники Министерства финансов США в апреле посетят Австрию, Германию, Италию, Казахстан, Киргизию и Швейцарию, где проведут консультации по вопросам, связанным с противодействием обходу санкций, которые были введены в отношении России.

Как заявили в ведомстве, заместитель министра финансов Соединенных Штатов Брайен Нельсон, курирующий противодействие терроризму и финансовую разведку, 16–18 апреля нанесет визит в Швейцарию, 19 апреля — в Италию, 20–21 апреля — в Австрию, а 21–22 апреля — в ФРГ.

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