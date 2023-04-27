Мишустин сообщил, что правительство приняло программу развития новых регионов России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил во время заседания правительства, что кабмин подготовил и принял долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов России, передает РИА Новости.

По его словам, в рамках реализации этой программы планируется «перезапустить работу ключевых отраслей, предприятий, восстановить производственные фонды», сформировать условия для дальнейшего роста, благосостояния граждан и защиты их прав.

Мишустин указал, что в новых регионах предстоит практически заново выстроить системы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта.

Он также обратил внимание, что уже были приняты ряд важных законодательных актов.

«Теперь необходимо последовательно выполнять запланированные мероприятия, чтобы новые регионы стали единым целым со всей страной», — добавил премьер.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости вывести Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области на общероссийский показатель до конца 2020-х годов.

Он также отметил, что лучшие решения необходимо использовать при разработке и реализации программ социально-экономического развития в новых регионах страны.