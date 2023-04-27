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Доля открывших карты для оплаты за границей россиян выросла до 25%

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Россияне начали приспосабливаться к западным санкциям, поэтому уже у 25% респондентов есть карты для оплаты за границей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные опроса, собранные к конференции «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0».

Спустя год после ухода из России платежных систем Visa и Mastercard около четверти респондентов сообщили, что являются держателями банковских карт, которые работают за границей. Еще 10,3% респондентов указали, что для оплаты за границей используют чужие карты или услуги посредников. При этом 65,2% участников опроса таких карт не имеют.

По данным опроса, около 26,:% респондентов закрыли свои вклады в долларах и евро. Продолжают держать средства в валюте 21,5% участников опроса. Почти половина респондентов заявили, что валютных вкладов никогда не имели, и открывать их не планируют. При этом от заморозки иностранных ценных бумаг пострадали 26,4% участников опроса. Акции российских компаний есть у трети (33,7%) россиян, а 8,7% хотят их приобрести.

В публикации указали, что 84% респондентов не собираются оформлять потребкредит в 2023 году, ипотеку же не собираются брать 85,3% участников опроса.

13 апреля газета «Известия» со ссылкой на статистические данные Федеральной таможенной службы (ФТС) писала, что в период с марта 2022 года по март 2023-го граждане России пытались незаконно вывезти в зарубежные страны более 1 млрд рублей. Количество таких нарушений за 12 месяцев выросло на 70%.

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