Правительство Чехии ввело санкции против патриарха Кирилла

Чешское правительство ввело санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщают «Чешские новости».

Издание отмечает, что санкции введены «за его поддержку вторжения России на Украину». Для главы Русской Православной Церкви (РПЦ) рестрикции означают запрет на въезд в Чехию, невозможность финансовых операций через чешские юридические лица или замораживание любых его активов в стране, отмечает СМИ.

В прошлом году санкции против патриарха Кирилла ввела Великобритания. В британском правительстве заявили, что решение было принято в связи с его «активной поддержкой российской военной агрессии на Украине».

За королевством последовала и Канада. Ограничения против главы РПЦ призывал ввести и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.