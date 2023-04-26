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Правительство Чехии ввело санкции против патриарха Кирилла

«Чешские новости»: правительство Чехии ввело санкции против патриарха Кирилла

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Чешское правительство ввело санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщают «Чешские новости».

Издание отмечает, что санкции введены «за его поддержку вторжения России на Украину». Для главы Русской Православной Церкви (РПЦ) рестрикции означают запрет на въезд в Чехию, невозможность финансовых операций через чешские юридические лица или замораживание любых его активов в стране, отмечает СМИ.

В прошлом году санкции против патриарха Кирилла ввела Великобритания. В британском правительстве заявили, что решение было принято в связи с его «активной поддержкой российской военной агрессии на Украине».

За королевством последовала и Канада. Ограничения против главы РПЦ призывал ввести и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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