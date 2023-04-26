Юань занял рекордные 48% в международных расчетах Китая, превысив долю доллара

Доля использования юаня в трансграничных платежах Китая выросла до рекордных 48% в конце апреля 2023 года и впервые превысила долю использования американского доллара, подсчитало агентство Bloomberg на основании данных государственной валютной администрации Китая.

«Доля местной валюты в трансграничных платежах и поступлениях в Китае выросла до рекордно высокого уровня 48% в конце месяца с почти нулевого уровня в 2010 году», — написало агентство.

Доля доллара в международных расчетах КНР снизилась в конце апреля до 47% с пиковых 83%. Издание рассчитало данные на основе всех видов трансграничных платежных операций, включая торговлю ценными бумагами.

Как отметил экономист сингапурской финансовой компании DBS Bank Крис Люн в разговоре с Bloomberg, интернационализация юаня ускоряется, поскольку другие страны ищут альтернативную доллару платежную валюту для диверсификации рисков. По его словам, уровень доверия к Федеральной резервной системе (ФРС) США уже не так велик, как прежде.

Ранее на этой неделе министр финансов России Антон Силуанов заявил, что более 70% торговых расчетов в торговле РФ и КНР уже производят в национальных валютах.