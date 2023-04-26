Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Юань занял рекордные 48% в международных расчетах Китая, превысив долю доллара

close
100%
Depositphotos

Доля использования юаня в трансграничных платежах Китая выросла до рекордных 48% в конце апреля 2023 года и впервые превысила долю использования американского доллара, подсчитало агентство Bloomberg на основании данных государственной валютной администрации Китая.

«Доля местной валюты в трансграничных платежах и поступлениях в Китае выросла до рекордно высокого уровня 48% в конце месяца с почти нулевого уровня в 2010 году», — написало агентство.

Доля доллара в международных расчетах КНР снизилась в конце апреля до 47% с пиковых 83%. Издание рассчитало данные на основе всех видов трансграничных платежных операций, включая торговлю ценными бумагами.

Как отметил экономист сингапурской финансовой компании DBS Bank Крис Люн в разговоре с Bloomberg, интернационализация юаня ускоряется, поскольку другие страны ищут альтернативную доллару платежную валюту для диверсификации рисков. По его словам, уровень доверия к Федеральной резервной системе (ФРС) США уже не так велик, как прежде.

Ранее на этой неделе министр финансов России Антон Силуанов заявил, что более 70% торговых расчетов в торговле РФ и КНР уже производят в национальных валютах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях