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Американский First Republic Bank лишился $100 млрд депозитов в первом квартале 2023 года

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Depositphotos

Акции американского First Republic Bank обвалились более чем на 22% в моменте на фоне публикации отчетности, где указывается массовый отток депозитов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные отчета и торгов.

«После закрытия нескольких банков в марте мы столкнулись с беспрецедентным оттоком депозитов», — указали в отчете слова финансового директора банка Нила Холланда.

По состоянию на 10:11 мск бумаги First Republic Bank дешевеют на постторгах на 22,13%, до $16 за акцию. В конце 2022 года банк занимал 14-е место в США по объемам активов.

В публикации добавили, что по итогам четвертого квартала прошлого года депозиты банка были на уровне $176,43 млрд. После чего они упали до $104,47 млрд. При этом банк получил дополнительную помощь в размере $30 млрд от Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo.

23 апреля ведущий экономист финансового конгломерата Morgan Stanley Сет Карпентер заявил, что крах крупного инвестиционного банка Silicon Valley Bank (SVB) не приведет к полномасштабной рецессии в США в обозримой перспективе. Рост объемов кредитования замедлился на американском рынке еще до потрясений в местном банковском секторе.

До этого главный исполнительный директор UniCredit SpA Андреа Орсель заявил, что к настоящему времени можно утверждать, что мировой банковский сектор сумел избежать глобального финансового кризиса из-за банкротств крупных инвестиционных кредитных организаций — американского Silicon Valley Bank (SVB) и швейцарского Credit Suisse. Эти случаи были единичными, а подобные проблемы не перекинулись на большинство банков по всему миру.

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