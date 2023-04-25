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Грива: индийские компании заинтересованы в увеличении закупок нефти из России

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Depositphotos

Зампред торгового представительства России в Индии Евгений Грива заявил, что местные нефтегазовые компании заинтересованы в увеличении закупок сыпрой нефти из России. Об этом сообщило РИА Новости.

«…Indian Oil Corporation и Reliance Industries…заинтересованы в увеличении закупок сырой нефти из России… пока что спрос превышает предложение и индийские нефтегазовые компании при сдержанной политике Министерства нефти и природного газа смотрят на то, чтобы с нами сотрудничать, не особо оглядываясь на санкционный режим», — отметил Грива.

По его словам, в Индии подают сигналы и на уровне госорганов, и на уровне бизнеса по поводу расширения доли в тех проектах, в которых они уже работают. Грива подчеркнул, что не надо «ослаблять хватку» в вопросе долгосрочных контрактов на поставку нефти.
25 апреля Ташкент договорился с Россией об импорте 300 тыс. тонн нефти в 2023 году, сообщал начальник главного управления Министерства энергетики Узбекистана Атхамжон Убайдуллаев. По его словам, в настоящее время Узбекистан обсуждает и с другими российскими компаниями вопрос расширения присутствия в республике. В частности переговоры ведут с российской нефтяной «Татнефтью», у которой в республике установлены три автомобильные заправочные станции.

В конце июня 2022 года председатель правления энергетической компании «Узтрансгаз» Бехзот Нарматов заявил, что Узбекистан может полностью отказаться от экспорта газа к 2026 году.

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