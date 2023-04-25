Мишустин: увеличение МРОТ с 1 января 2024 года увеличит зарплаты 4,8 млн россиян на 18,5%

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления на стратегической сессии «Повышение благосостояния граждан» заявил, что повышение минимального размера оплаты труда на 18,5% с начала 2024 года позволит увеличить зарплаты 4,8 млн граждан РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«С 1 января следующего года по поручению главы государства мы проиндексируем его (МРОТ. — «Газета.Ru») еще раз, но уже на 18,5%, что повысит зарплату 4,8 млн наших граждан» — сказал Мишустин.

Ранее сообщалось, что медианный месячный доход в расчете на одного члена семьи в России в прошлом году составил 22 тыс. руб.

До этого газета «Известия» со ссылкой на рейтинговое агентство «Эксперт РА» писала, что в текущем году реальные доходы россиян могут повыситься на 3%, а инфляция при этом снизится до 6,5%.