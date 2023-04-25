Орешкин: дефицит бюджета России к концу 2023 года ожидается на уровне целевых 2% ВВП

В начале текущего года объемы государственных расходов были на достаточно высоком уровне. К концу декабря 2023 года дефицит федерального бюджета ожидается на уровне целевых значений — 2% ВВП, приводит слова помощника президента Максима Орешкина РИА Новости.

Дефицит российского бюджета по действующему закону ожидается на уровне 2% ВВП. Несмотря на это, Орешкин счел текущее состояние госказны устойчивым. Он пояснил, что до конца текущего года федеральный бюджет, как ожидается, будет профицитным.

«Бюджет в целом устойчив. После периода довольно больших бюджетных расходов в начале этого года, у нас до конца года бюджет будет профицитным, что говорит о его устойчивости. В целом уровень дефицита будет около целевых значений», — заявил Орешкин в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые».

25 апреля помощник президента Максим Орешкин заявил о снижении инфляции на российском внутреннем рынке к концу текущего месяца до около 2,5% в годовом выражении. Рост потребительских цен в РФ в целом остается на относительно низком уровне.