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Зампред СБ Медведев выразил уверенность в продолжении роста цен на нефть и газ

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Алексей Майшев/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев спрогнозировал продолжение роста цен на энергоносители. Об этом он заявил в ходе своего выступления на просветительском марафоне «Знание», написало агентство ТАСС.

«Тенденции для энергопотребляющих стран неутешительные: рост продолжится», — считает зампред Совета безопасности.

Медведев обратил внимание на стоимость эталонной североморской нефти марки Brent, которая составляет почти $90 за баррель.

Бывший президент и премьер-министр также считает, что цена станет расти как на нефть, так и на газ. «Вполне вероятно, что тысячи евро за тысячу кубических метров газа все-таки скоро вернутся», — добавил он.

На прошлой неделе пресс-служба Главного таможенного управления КНР сообщила, что стоимость поставок трубопроводного газа из России в Китай в период с января по март 2023 года выросла в 2,2 раза, до $1,76 млрд.

Во второй половине апреля цена июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 3,91%, до $82,95 за баррель.

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