Польша намерена продлить запрет ввоза зерна с Украины до конца года

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс заявил, что Варшава намерена продлить запрет ввоза зерна с Украины до конца года. Об этом он сообщил по итогам переговоров с партнерами из Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии.

По его словам, ЕС предложил ввести запрет до июня, но Польша настаивает на продлении ограничений до конца года.

По словам Телюса, в Люксембурге он будет представлять в Еврокомиссии общую позицию пяти граничащих с Украиной стран, которые пострадали от ввоза украинских товаров в ЕС.

Ранее власти Польши предложили Евросоюзу запретить ввоз не только украинского зерна, но и других продуктов питания, в том числе фруктов, яиц, птицы, сахара, меда.

Уточняется, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров сельского хозяйства стран ЕС. Если соглашение не будет достигнуто, то не исключаются переговоры на более высоком политическом уровне.

Автор публикации пишет, что, помимо Польши, дополнительные ограничения намерены ввести Болгария и Венгрия. Так, Болгария хочет дополнительно ограничить импорт украинского масла и муки, а Венгрия — птицы, меда и муки.