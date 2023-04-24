Песков заявил, что из России ушли только 120 из 1400 иностранных компаний

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время выступления на марафоне «Знание» указал на то, что фактически из России ушли 120 из 1400 иностранных компаний, притом, что оставшиеся не хотят уходить. Трансляция велась на сайте Российского общества Знание.

«На начало специальной военной операции в России было что-то около 1 404 иностранных компаний. <…> По состоянию на сегодня у нас ушло 120 компаний. <…> Остальные где-то здесь, они не хотят уходить», — сказал он.

По словам Пескова, уходящие из страны компании также «под ковром» проговаривают возможные условия для возвращения бизнеса в РФ.

Ранее сообщалось, что большая часть иностранных компаний, которые заявили о приостановке или прекращении деятельности в России после начала специальной военной операции, остались и продолжают работу в стране. По данным Киевской школы экономики, о планах уйти из России объявили 468 иностранных организаций, но только 211 компаний действительно покинули российский рынок.