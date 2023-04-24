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В Кремле назвали «враньем» утверждения Байдена о том, что экономика РФ разрушена санкциями

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Shutterstock

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что утверждения американского президента Джо Байдена о том, что экономика России якобы разрушена санкциями, являются «враньем». Заявление было сделано в ходе информационного марафона «Знание».

По мнению Пескова, Байден и лидеры всех стран ЕС пытаются «успокоить» граждан своих стран, утверждая, что «санкции работают, Россия загибается, экономика России развалена».

«Это вранье. Это та же самая огромная великая ложь», — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее Песков указал на то, что фактически из России ушли 120 из 1400 иностранных компаний, притом, что оставшиеся не намерены уходить.

По данным Киевской школы экономики, о планах уйти из России объявили 468 иностранных организаций, но только лишь 211 компаний действительно покинули российский рынок.

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