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Экономист Беляев: снижение курса доллара произошло в связи с конъюнктурными отклонениями

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Снижение курса доллара по отношению к рублю может быть вызвано конъюнктурными отклонениями, заявил в беседе с RT кандидат экономических наук Михаил Беляев. Ранее сообщалось, что американская валюта опустилась на отметку ниже 81 руб. впервые с 10 апреля.

«Он (центральный курс. — «Газета.Ru») равняется примерно восьмидесяти одному с небольшим. Точно посчитать очень трудно. И то, что на данный момент курс доллара снизился, это никакие не серьезные события, а лишь колебание вокруг базовой цифры», — объяснил Беляев.

При этом, по его мнению, падение курса доллара может свидетельствовать и о возможном прекращении тенденции к ослаблению рубля. Однако в ближайшие две-три недели можно лишь говорить о стабилизации российской денежной единицы вокруг цифры 81, заключил эксперт.

Ранее частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров предрек курс доллара на уровне 80—81,5 руб. на неделе с 24 по 30 апреля.

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