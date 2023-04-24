Французский ретейлер Leroy Merlin опроверг информацию о продаже своих складов в России

Французский DIY-ритейлер Leroy Merlin опроверг информацию всех своих складских площадей в России. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

«Эта информация не соответствует действительности. Мы не продаем ни одного складского объекта. Как и заявляли ранее в марте, мы не планируем каких-либо изменений в деятельности компании», — отметили в пресс-службе.

Ранее газета «Коммерсант» написала, что ретейлер Leroy Merlin может продать свои логопарки в России. Как уточнялось в публикации, рассматривался вариант продажи двух логопарков — около 130 тыс. кв. м в «Южных вратах» в Домодедово и 140 тыс. кв. м в комплексе «Белый Раст» в Дмитровском районе Московской области. Их предварительно оценили в 12 млрд рублей. Как сообщали источники газете, на активы претендовали две компании: Central Properties и «Венталл-Девелопмент».

Ранее стало известно, что Leroy Merlin планирует передать российские магазины локальному менеджменту.

Отмечалось, что Минпромторг будет содействовать компании в процессе передачи бизнеса.