Энергосистема Калининградской области подтвердила надежность работы в изолированном режиме. Об этом сообщается в Telegram-канале группы энергетической компании «Россети».

Во время испытания специалисты отключили линии электропередачи 330 кВ и 110 кВ, обеспечивающие энергетические связи Калининградской области с Литвой. Мероприятия подтвердили полную готовность энергосистемы региона к функционированию в режиме «острова» с сохранением бесперебойного электроснабжения потребителей, отметили в компании.

Сообщается также, что на период испытаний компания «Россети Янтарь» приостановила все плановые ремонтные работы и усилила дежурство диспетчерского и оперативного персонала.

В Калининградской области создана современная инфраструктура, которая позволяет гарантировать полную энергетическую автономность региона, благодаря которой обеспечено надежное электроснабжение потребителей и достаточная мощность для реализации планов в области социально-экономического развития, подчеркнул гендиректор группы «Россети» Андрей Рюмин.

22 апреля литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid провел тест работы в режиме, изолированном от единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ).