Доцент Лебединская заявила, что резкое снижение цен на продукты негативно скажется на экономике РФ

Резкое снижение цен на продукты питания на российском внутреннем рынке негативно отразится на экономике РФ. При значительном замедлении инфляции импорт товаров станет менее выгодным, а уровень конкуренции между зарубежными и российскими поставщиками снизится, из-за чего пострадает качество выпускаемой продукции, приводит слова доцента кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольги Лебединской агентство «Прайм».

При этом негативные последствия для российской экономики при таком сценарии не ограничатся вышеперечисленным списком. Замедление инфляции также способно повлиять на избыточное укрепление курса рубля к ведущим мировым валютам, привести к повышению кредитных ставок и т.д., уточнила она.

«В условиях негибких цен резкое замедление инфляции может привести к увеличению фактической безработицы, сворачиванию программ госсубсидирования отдельных секторов экономики, повышению кредитных ставок или избыточному усилению курса национальной валюта. Все это способно затормозить рост экономики страны», — заключила Лебединская.

20 апреля агентство ТАСС со ссылкой на материалы Центробанка (ЦБ) сообщило, что инфляционные ожидания россиян в апреле текущего года снизились на 0,3 процентных пункта, до 10,4%. При этом инфляционные ожидания и у граждан, и у бизнеса сейчас более высокие, чем были раньше, когда показатель роста потребительских цен находился вблизи 4%.