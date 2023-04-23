Посол Кубы надеется, что система «Мир» начнет работать на Острове Свободы уже в 2023 году

Посол Кубы в России Хулио Гармендия Пенья надеется, что система «Мир» начнет работать на Острове Свободы уже в 2023 году, сообщает РИА Новости.

«Мы уже, наверное, где-то год или чуть больше работаем над внедрением системы карт «Мир» в наших взаимных расчетах. Мы понимаем, что это очень удобно для туристов из России, которые приезжают на Кубу», — заявил Пенья.

Он добавил, что на данный момент карты «Мир» частично работают на Кубе — их принимают банкоматы для снятия наличных, но Пенья считает, что полноценная работа карт российской платежной системы должна произойти после решения технических моментов.

14 марта агентство ТАСС сообщало, что банки Кубы начали принимать карты платежной системы «Мир». По его информации, эмблема российской платежной системы начала отображаться на экранах банкоматов.

Ранее посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас заявил, что страна готова к переговорам с РФ по внедрению карт российской платежной системы «Мир».