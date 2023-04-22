Politico: в Белом доме опасаются дефолта США из-за нежелания Байдена говорить с Маккарти

Издание Politico со ссылкой на источники сообщило о том, что ряд представителей администрации президента США Джо Байдена обеспокоены угрозой дефолта американской экономики из-за отсутствия переговоров по повышению потолка государственного долга между Байденом и спикером палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти.

«Внутри администрации существуют некоторые различия в уровне тревоги, поскольку высокопоставленные представители, сфокусированные на экономических вопросах, в частном порядке выражали большее беспокойство серьезностью вероятности дефолта», — пишет издание.

Отмечается, что между Байденом и Маккарти отсутствует официальная и неофициальная коммуникация, все их взаимодействие ограничивается высказываниями в прессе.

18 апреля сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что поговорил по телефону со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти, поблагодарил его за поддержку страны и затронул в разговоре тему потребностей ВСУ в вооружениях.