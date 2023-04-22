Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Politico: в Белом доме опасаются дефолта США из-за нежелания Байдена говорить с Маккарти

close
100%
Jon Cherry/Reuters

Издание Politico со ссылкой на источники сообщило о том, что ряд представителей администрации президента США Джо Байдена обеспокоены угрозой дефолта американской экономики из-за отсутствия переговоров по повышению потолка государственного долга между Байденом и спикером палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти.

«Внутри администрации существуют некоторые различия в уровне тревоги, поскольку высокопоставленные представители, сфокусированные на экономических вопросах, в частном порядке выражали большее беспокойство серьезностью вероятности дефолта», — пишет издание.

Отмечается, что между Байденом и Маккарти отсутствует официальная и неофициальная коммуникация, все их взаимодействие ограничивается высказываниями в прессе.

18 апреля сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что поговорил по телефону со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти, поблагодарил его за поддержку страны и затронул в разговоре тему потребностей ВСУ в вооружениях.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях