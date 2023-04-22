«Газпром» направил газ в Европу через Украину в объеме 39,4 млн кубометров 22 апреля

Заявки на транзит российского газа через Украину 22 апреля составили 39,4 млн кубометров через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Об этом сообщает «Прайм», ссылаясь на заявление официального представителя российской компании «Газпром» Сергея Куприянова.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», – 39,4 млн кубометров на 22 апреля», — отметил Куприянов.

В публикации указали, что с конца мая 2022 года поставки газа в Европу через Украину в среднем были на уровне 40-43 млн кубометров в день. Однако с 4 января 2023 года этот показатель начал падать, пока не достиг отметки в 24,4 млн кубометров. Позже показатель снова стал расти и к 22 февраля вернулся к уровню конца 2022 года.

17 апреля «Газпром» увеличил транзит газа через территорию Украины по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» до 40,8 млн кубометров в сутки. В пресс-службе компании сообщили, что украинская сторона подтвердила указанный объем прокачки газа. По состоянию на 16 апреля суточный объем транзита газа в Евросоюз через Украину был на уровне 38,5 млн кубометров.

До этого латвийский телеканал TV3 сообщил, что российское топливо перевозят через Латвию на Украину по поддельным документам.