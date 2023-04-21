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Норвежские специалисты заявили об отсутствии шпионского оборудования на рыбацких судах РФ

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Глава профсоюза работников верфи «Кимек» в норвежском приграничном порту Киркинес Райнер Ингебригтсен заявил, что при ремонте российских рыболовных судов не было обнаружено оборудование для шпионажа. Об этом сообщает норвежское издание NRK.

«Райнер Ингебригтсен каждый день занимается ремонтом российских рыболовецких судов. Ему пока не удалось обнаружить на борту никакого подозрительного оборудования», — сообщается в материале.

Отмечается, что 80% доходов верфи приходится на обслуживание российских траулеров.

Ранее исследователь Норвежской военно-морской академии Столе Ульриксен выразил уверенность в том, что Россия пользуется правом не иметь на борту представителей Норвегии, чтобы тайно собирать информацию в течение почти десяти лет, в том числе в ходе учений в норвежской акватории.

«Во времена холодной войны у нас были районы, куда не пускали иностранные суда. Возможно, сегодня можно сделать так же, особенно в местах расположения важных нефтегазовых объектов», — заявил ученый.

Отмечается, что норвежские суда не заходят в российский порт Мурманск без российских чиновников на борту.

Ранее Норвегия ограничила проход рыболовных судов из РФ в свои порты.

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