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РБК сообщил о росте серого рынка апартаментов в Москве

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Михаил Куравлев/РИА «Новости»

11 из 15 корпусов с апартаментами, которые были выведены на рынок Москвы с начала этого года, реализуются не по договорам долевого участия в строительстве (ДДУ). Об этом написал РБК со ссылкой на обзор рынка, подготовленный ЦИАН.

По данным компании, за весь прошлый год был выведен 51 корпус по ДДУ и 40 — не по ДДУ.

«В первом квартале 2023 года в продажу вышли квартиры в 11 корпусах не по ДДУ, притом что всего стартовали продажи в 15 корпусах (в первом квартале 2022 года — в девяти из 23 корпусов всего)», — отмечается в исследовании.

Как говорится в публикации, подобные проекты не по ДДУ продаются через договоры купли-продажи, предварительные договоры купли-продажи или договоры инвестирования, сообщили аналитики ЦИАН. В компании уточнили, что тенденция развивается с 2021 года. Формально подобные продажи законны, но они не обеспечивают защиту дольщиков в той степени, что закон ФЗ-214. Поэтому данный сегмент аналитики называют серым.

Его активный рост аналитики связали с тем, что «на рынке апартаментов не применяется государственная льготная ипотека, а инициатива о присвоении лотам в части апартаментных ЖК статуса квартир не увенчалась успехом».

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