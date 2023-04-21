Финансист Валишвили: связанным с недружественными странами лицам грозит заморозка счетов

Банковские вклады могут заморозить у тех россиян, которые связаны с лицами или компаниями из недружественных стран. Об этом агентству «Прайм» заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

«Под заморозку могут попасть операции с участием физических и юридических лиц, связанных с недружественными государствами. Например, имеющих гражданство таких государств, или компаний, зарегистрированных на соответствующих территориях», — отметила Валишвили.

По ее словам, в случае заморозки счетов речь не идет о полной блокировке или даже конфискации средств. Просто закон закрепляет особый порядок валютного контроля и проведения финансовых операций.

Она добавила, что во всех других ситуациях банк может заморозить деньги на счетах при наличии сомнений в их происхождении, либо в случае определенных подозрений в совершении незаконной деятельности.

17 апреля сооснователь инвестиционно-аналитической компании Abeta Capital Василий Белокрылецкий заявил, что российским инвесторам следует перевести деньги в РФ, если они не хотят быть подвергнуты новому варианту санкционного давления. Речь идет о возможной блокировке счетов даже в юрисдикциях «дружественных» стран, включая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), если у инвестора нет возможности получить ВНЖ или гражданство стран Евросоюза (ЕС).