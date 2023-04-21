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Fakt: Украину обвинили в уничтожении сельского хозяйства в Польше

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Igor Tkachenko/Reuters

Правительство Польши утвердило запрет импорта украинского зерна слишком поздно, так как поставки с Украины уже практически уничтожили сельское хозяйство страны. Об этом газете Fakt заявил польский фермер Михал Кошарек.

«У меня сотни тонн зерна на складах. Еще один урожай растет на полях. Сегодня нет никаких шансов продать это зерно. Все амбары засыпаны под завязку, а в польских портах столько зерна, что его погрузка и транспортировка займет полгода», — отметил Кошарек.

По его словам, сейчас на польском рынке полно зерна с Украины. Причем оно может быть загрязнено. Однако его основным преимуществом была цена, чем производители и воспользовались.

Он добавил, что сейчас у польских фермеров зерна так много, что его просто невозможно продать. Несмотря на то, что власти обещали различные субсидии, они до сих пор не были выделены. Поэтому, в целом, ситуация с сельским хозяйством в Польше достаточно драматична, так как снижение спроса на зерно в стране может спровоцировать разорение сел и хозяйств.

20 апреля агентство РАР сообщило, что в Польше фермеры на 50 тракторах устроили протест из-за ввоза продуктов с Украины. При этом сообщается, что протестующие собираются доехать до Лагевник, а после повернуть назад и по национальной дороге №8 доехать до Зомбковиц Силезских.

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