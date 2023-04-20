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Вице-премьер Хуснуллин объяснил трудности запуска льготной ипотеки на вторичное жилье

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Зампред правительстваь России Марат Хуснуллин заявил в четверг, что введение льготной ипотеки на вторичном рынке жилья осложняется необходимостью выделения на такие цели крупных средств. Об этом сообщило РБК.

«Конечно, снижение ставок по ипотеке на вторичное жилье — это был бы большой плюс, но это требует большого объема денег. Первичный рынок мы поддерживаем с помощью государства», — сказал Марат Хуснуллин, чьи слова приводят «РИА Новости».

По его словам, сейчас около 70% жилья продается на вторичном рынке, 30% — на первичном.

Хуснуллин подчеркнул, что ключевым вопросом поддержания вторичного рынка является снижение ключевой ставки вслед за сокращением темпов инфляции.

«Если ключевая ставка будет ниже, то и субсидирование не будет требоваться», — уточнил вице-премьер. Сейчас ставка по ипотеке на готовое жилье достаточно высокая, признал Хуснуллин.

Средняя ставка по ипотеке в России по итогам января-марта 2023 гда выросла на 1,65 процентных пункта до 8,3% годовых. Тем не менее именно на рынке новостроек по-прежнему сохраняются самые низкие ставки по ипотеке. В марте, по оценкам ВТБ, средняя ставка по ипотеке на первичном рынке жилья составила 5,5–5,7%, а на «вторичке» — 10,3%.

Сегодня почти все действующие льготные программы по ипотеке распространяются только на рынок новостроек. Вопрос о введении льгот для вторички поднимался неоднократно.

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