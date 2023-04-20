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Столтенберг: размеры помощи стран НАТО Украине превысили $150 млрд

Генсек Йенс Столтенберг пообещал помогать Украине с членством в НАТО

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Ukrainian Presidential Press/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил объем предоставленной Киеву странами НАТО помощи в $150 млрд. Об этом сообщается в заявлении НАТО по случаю необъявленного визита Столтенберга в Киев.

В ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским Столтенберг заявил, что НАТО нарастило поставки бронетехники, танков и самолетов Украине, что «меняет ситуацию на поле боя».

«Настоящее место Украины — в евроатлантической семье. Настоящее место Украины — в НАТО. И со временем наша поддержка поможет сделать это возможным», — заявил генсек перед журналистами.

При этом Столтенберг отметил роль долгосрочной программы НАТО по поддержке Украины в модернизации ее армии под стандарты альянса, назвав ее «свидетельством долгосрочных обязательств НАТО перед Украиной».

Ранее экс-премьер-министр Украины Николай Азаров предупредил, что госдолг страны может достичь $173 млрд к концу года.

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