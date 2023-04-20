Haber7: Франция и Бразилия намерены использовать альтернативу доллару в торговых расчетах

Успешный пример Турции в переходе с американского доллара на национальные валюты при расчетах на международных рынках заставил Францию и Бразилию последовать примеру республики, написало турецкое издание Haber7.

Издание напомнило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще шесть лет назад начал говорить о необходимости перевода торговли в национальные валюты.

«Вслед за главой Бразилии Лулой да Силвой французский лидер Эммануэль Макрон также заявил о необходимости отойти от доллара и не зависеть от его экстерриториальности», — написал автор материала.

С начала 2023 года по середину апреля Анкаре удалось нарастить объем внешней торговли в лирах на 89,1% относительно такого же периода 2022 года — до 54,7 млрд лир. Закупки из других государств с использованием турецкой нацвалюты выросли на 170,8% и составили 138,5 млрд лир.

Накануне основатель хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио заявил, что ведущая роль американского доллара в мировой торговле постепенно слабеет из-за большей ориентированности развивающихся стран на расчеты в национальных валютах и растущего государственного долга США.