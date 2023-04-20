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Япония в 2022 финансовом году снизила импорт из России нефти на 80,5%

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Япония в 2022 финансовом году, который начался 1 апреля 2022 года и завершился 31 марта 2023 года, сократила импорт нефти из России на 80,5%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на торговую статистику японского Минфина.

Вместе с тем, по информации ведомства, Япония за этот период снизила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ на 6,2%, а российского угля — на 55,2%.

Ранее издание Dunya со ссылкой на мнение экспертов писало, что из-за того, что баррель нефти к концу 2023 года может подскочить до $100, сильнее всего пострадают экономики Японии, Индии, Германии и Франции, которые серьезно зависят от поставок нефти.

До этого газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщила, что Япония нарушает принцип «потолка» цен на российскую нефть, установленного странами G7. По информации издания, это стало возможным из-за получения от США соответствующего исключения для собственных компаний.

Действующий уровень предельных цен на закупку российской нефти составляет $60 за баррель.

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