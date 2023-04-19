Минфин Швейцарии: Берн не планирует примыкать к группе по заморозке активов россиян REPO

Федеральный департамент экономики, образования и науки Швейцарии сообщил, что страна пока не планирует присоединяться к международной группе по заморозке российских активов REPO (сокращение от Russian Elites, Proxies, and Oligarchs). Заявление минфина для СМИ опубликовано на его сайте.

«Швейцария не видит необходимости в официальном вступлении в целевую группу REPO. Если в будущем членство будет отвечать интересам Швейцарии, Федеральный совет может пересмотреть ситуацию», — подчеркнули в департаменте.

Ранее власти Швейцарии отвергли требование посла США заблокировать еще $50-100 млрд активов РФ.

В группу REPO входят страны G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония), представители Еврокомиссии и Австралия. Группа была создана 17 марта 2022 года.