Выручка российского подразделения Apple в 2022 году упала на 78%

Российское дочернее предприятие американской Apple — «Эппл рус» — получило выручку по итогам 2022 года в размере 85,4 млрд руб., что ниже на 78% относительно показателя 2021 года. Информация об этом следует из карточки компании в базе государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Чистый убыток «Эппл рус» составил в 2022 году 6,5 млрд руб. Прибыль от продаж в прошлом году снизилась на 83,7%, до 2,3 млрд руб.

По итогам 2021 года компания получила прибыль в 11,5 млрд руб.

В марте 2022 года Apple прекратила продажи своей продукции на территории России и ограничила работу сервисов. В настоящее время продукцию американской корпорации поставляет в Россию через параллельный импорт.

На этой неделе генеральный директор Apple Тим Кук принял участие в открытии первого в Индии магазина Apple Store.

Накануне пресс-служба аналитической компании Canalys сообщила, что глобальный рынок смартфонов продолжает сокращаться, упав в первом квартале (январь — март) 2023 года на 12%. Снижение спроса на смартфоны в компании фиксируют пятый квартал подряд.