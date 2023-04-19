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Китайская IGBR вложит 1 млрд рублей в калужское производство нефтегазового оборудования

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Kim Kyung Hoon/Reuters

Компания в сфере импорта и экспорта нефтепродуктов и металлов IGBR из Китая инвестирует в строительство завода по производству оборудования для нефтегазовой и геотермальной промышленности, теплоэнергетики в Калуге. Соглашение о намерении строительства подписали китайская компания и правительство Калужской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

Объем инвестиции составит 1 млрд руб. Предполагается, что предприятие построят на Боровской площадке особой экономической зоны «Калуга». За счет появления нового завода в области должно появиться 80 новых рабочих мест.

IGBR — одна их внешнеторговых компаний, созданных в Шанхайской зоне свободной торговли Синанг. Организация представлена в 11 странах мира.

Во второй половине марта президент России Владимир Путин назвал завистниками тех, кто прогнозирует зависимость России от Китая. Российский лидер не согласился с мнением о том, что Москва может оказаться под серьезным влиянием Пекина.

Накануне газета Politico со ссылкой на сообщения источников написала о намерении администрации президента США Джо Байдена ввести беспрецедентные меры ограничения американских инвестиций в Китай.

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