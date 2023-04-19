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WSA спрогнозировала падение объема потребления стали в России на 5% в 2023 году

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Александр Коркка/РИА «Новости»

Объем потребления стали в России в 2023 году может упасть на 5%, до 39,6 млн тонн. Информация об этом следует из прогноза Всемирной ассоциации стали (World Steel Association, WSA).

На 2024 год организация прогнозирует сокращение еще на 6,7%. В апреле 2022 года WSA ожидала снижение потребления этого металла по итогам 2022-го на 20%. Но прогноз не оправдался — показатель снизился примерно на 3%. В основном за счет жилищного строительства и трубопроводных проектов.

Для мира в целом ассоциация предсказала рост объема потребления стали в 2023 году на 1,7% до 1,854 млрд тонн, прежде всего за счет восстановления экономики Китая.

В первой половине января пресс-служба ассоциации ломозаготовителей «Руслом.ком» сообщила о падении на 25% объема потребления лома черных металлов в России по итогам 2022 года из-за снижения выплавки стали и переориентирования производителей на чугун.

Во второй половине марта агентство Reuters написало, что пять контейнеров с нержавеющей сталью от индийской компании Jindal Stainless, которые направлялись в Россию, застряли в бельгийском городе Антверпен на год.

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