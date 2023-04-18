В Польше заявили, что будут конвоировать все транзитные грузы с украинским зерном

Министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс заявил, что польская сторона будет пломбировать и конвоировать все идущие транзитом через страну грузы с зерном и другой сельскохозяйственной продукцией из Украины. Об этом он сообщает РИА Новости.

«Удалось разработать такие механизмы, которые приведут к тому, что ни одна тонна зерна (с Украины. — «Газета.Ru») не останется в Польше, товары будут провозиться через Польшу транзитом», — сказал он.

Телюс также отметил, что такие грузы будут проходить через польскую территорию под конвоем.

18 апреля первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко заявляла о договоренности с властями Польши по вопросу транзита украинского зерна по польской территории.

Ранее министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир выступил с критикой решения Польши и ряда других стран Восточной Европы запретить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины до 30 июня.

15 апреля Польша ввела запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции с территории Украины до 30 июня. Отмечалось, что под запрет попали продукты и растительного, и животного происхождения.