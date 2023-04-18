Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Польше заявили, что будут конвоировать все транзитные грузы с украинским зерном

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс заявил, что польская сторона будет пломбировать и конвоировать все идущие транзитом через страну грузы с зерном и другой сельскохозяйственной продукцией из Украины. Об этом он сообщает РИА Новости.

«Удалось разработать такие механизмы, которые приведут к тому, что ни одна тонна зерна (с Украины. — «Газета.Ru») не останется в Польше, товары будут провозиться через Польшу транзитом», — сказал он.

Телюс также отметил, что такие грузы будут проходить через польскую территорию под конвоем.

18 апреля первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко заявляла о договоренности с властями Польши по вопросу транзита украинского зерна по польской территории.

Ранее министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир выступил с критикой решения Польши и ряда других стран Восточной Европы запретить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины до 30 июня.

15 апреля Польша ввела запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции с территории Украины до 30 июня. Отмечалось, что под запрет попали продукты и растительного, и животного происхождения.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях