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Пекин запретил предпринимателям КНР сотрудничать с Lockheed Martin и Raytheon

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Власти Китая запретили предпринимателям страны торговые отношения с двумя американскими компаниями, занимающимися производством оружия, — Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense. Об этом сообщается на сайте министерства коммерции КНР.

Согласно заявлению ведомства, Raytheon Missiles & Defense и Lockheed Martin продают оружие Тайваню, что, по мнению китайских властей, «носит дурной характер».

«Поэтому мы приняли решение запретить двум компаниям заниматься импортной и экспортной деятельностью, связанной с Китаем, с целью не допустить использование китайской продукции в их военном производстве», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что нарушение директив министерства о запрете торгового сотрудничества с этими компаниями китайскими предпринимателями будет наказываться в соответствии с законодательством КНР.

16 апреля сообщалось, что Китай ввел санкции против американских оборонных концернов Lockheed Martin и Raytheon.

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