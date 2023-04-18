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РБК: в техподдержке Binance сообщили об отмене лимита в €10 тыс. для россиян

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Kin Cheung/AP

Криптобиржа Binance отменила лимит в 10 тыс. евро для учетных записей россиян. Официального объявления на эту тему не было, однако в техподдержке Binance корреспонденту РБК подтвердили отсутствие таких ограничений.

Они были введены весной 2022 года в связи с пятым пакетом санкций Евросоюза.

«Учетные записи российских пользователей, сумма активов на которых превышала €10 тыс., были переведены в режим «только для вывода средств»: эти клиенты не могли торговать на бирже или вносить дополнительные средства на свои счета», — следует из материала.

В ответ на запросы российских пользователей, в техподдержке РБК сообщили, что на аккаунтах «отсутствуют какие-либо ограничения, можно осуществлять депозит, не беспокоясь о лимите средств». При этом доступно внесение сумм более 10 тыс. евро и проведение операций с ними.

В то же время россияне не могут покупать и продавать доллары США в p2p-сервисе от Binance. Ограничения также касаются любых физлиц, сейчас проживающих на территории России вне зависимости от гражданства.

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