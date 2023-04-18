Индекс Мосбиржи преодолел отметку в 2600 пунктов впервые с 11 апреля 2022 года

К открытию торгов 18 апреля индекс Московской биржи побил рекорд прошлого года и превысил 2600 пунктов впервые с 11 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11:36 мск индекс равен 2609 пунктам, то есть рост составил 0,56% по сравнению со значением к закрытию торгов. Индекс РТС вырос на 0,27% и достиг 1007 пунктов.

Уже к 12:07 мск индекс слегка опустился до 2006 пунктов, рост на 0,4% к предыдущему закрытию торгов. Индекс РТС находится на отметке 1005 пунктов, рост 0,11%.

20 марта индекс Московской биржи с дополнительным кодом (iMOEX2) в вечернюю сессию превысил 2 400 пунктов впервые с 20 сентября 2022 года.

В конце декабря агентство Bloomberg сообщило, что российский рынок акций продемонстрировал худшие результаты в мире. Больше всего среди всех 92 глобальных индексов упали котировки РТС (-35%), а индекс Московской биржи (Мосбиржи) по итогам 2022-го может снизиться на 44%. При этом в случае еще большего обострения конфликта на Украине российский фондовый рынок могут ожидать «новые потери». Причиной может стать возможное ужесточение международных санкций против Москвы.