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«Ъ»: спрос на продукцию производств делает вынужденным рост капитальных вложений

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Обновленный на середину апреля конъюнктурный опрос промышленных компаний Института Гайдара (ИЭП) зафиксировал рост спроса на продукцию промышленных предприятий при отсутствии свободной рабочей силы и производственных мощностей. Практически нулевая безработица делает вложения в расширение и модернизацию производств почти вынужденными. Об этом написала газета «Коммерсант».

По данным института, спрос в секторе в апреле вышел на уровень февраля 2022 года. За март—апрель баланс показателя прибавил восемь пунктов и, наконец, стал положительным. В то же время текущие опросы ИЭП фиксируют не только самый масштабный дефицит рабочей силы за весь период мониторинга в 1996–2023 годах, но и недостаток мощностей, который регистрируется в третий раз за всю историю опросов (первые два эпизода — 2007–2008 и конец 2021 — начало 2022 года), следует из статьи.

По словам автора исследования Сергея Цухло, проблему дефицита мощностей промпредприятий можно довольно быстро решить инвестициями, в то время как дефицита кадров – нет.

По прогнозу Минэкономразвития РФ, в 2023 году капвложения должны увеличиться на 0,5% на фоне высокой базы прошлого года. В дальнейшем инвестиции согласно прогнозу министерства должны расти более быстрыми темпами — на 3,2% и 3,7% в 2024 и 2025 годах и 4,5% в 2026 году.

В правительстве РФ уже озвучивали планы по расширению привлечения инвестиций в промсектор, но, как говорится в статье, этому помешали пандемия и спецоперация России на Украине.

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