«Ъ»: спрос на продукцию производств делает вынужденным рост капитальных вложений

Обновленный на середину апреля конъюнктурный опрос промышленных компаний Института Гайдара (ИЭП) зафиксировал рост спроса на продукцию промышленных предприятий при отсутствии свободной рабочей силы и производственных мощностей. Практически нулевая безработица делает вложения в расширение и модернизацию производств почти вынужденными. Об этом написала газета «Коммерсант».

По данным института, спрос в секторе в апреле вышел на уровень февраля 2022 года. За март—апрель баланс показателя прибавил восемь пунктов и, наконец, стал положительным. В то же время текущие опросы ИЭП фиксируют не только самый масштабный дефицит рабочей силы за весь период мониторинга в 1996–2023 годах, но и недостаток мощностей, который регистрируется в третий раз за всю историю опросов (первые два эпизода — 2007–2008 и конец 2021 — начало 2022 года), следует из статьи.

По словам автора исследования Сергея Цухло, проблему дефицита мощностей промпредприятий можно довольно быстро решить инвестициями, в то время как дефицита кадров – нет.

По прогнозу Минэкономразвития РФ, в 2023 году капвложения должны увеличиться на 0,5% на фоне высокой базы прошлого года. В дальнейшем инвестиции согласно прогнозу министерства должны расти более быстрыми темпами — на 3,2% и 3,7% в 2024 и 2025 годах и 4,5% в 2026 году.

В правительстве РФ уже озвучивали планы по расширению привлечения инвестиций в промсектор, но, как говорится в статье, этому помешали пандемия и спецоперация России на Украине.